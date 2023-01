Benjamin Mendy non coupable de six viols : que va-t-il désormais arriver au footballeur international français ?

Bien que relaxé, l'avenir sur le terrain du joueur paraît bouché. À court terme d'abord. Avec le nouveau procès, attendu à partir du 26 juin, pour viol et tentative de viol, des faits sur lesquels la justice anglaise ne s'est pas prononcée, revoir le champion du monde 2018 sous les couleurs de Manchester City paraît illusoire.

"Le Manchester City FC prend acte du verdict de la Cour de Chester, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de sept chefs d’accusation", ont réagi les Skyblues dans un bref communiqué. "Le verdict reste en suspens pour deux chefs d’accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu’il y a des questions ouvertes liées à cette affaire, le club n’est pas en mesure de commenter davantage pour le moment." Son contrat, suspendu depuis fin août 2021, prendra fin le 1er juillet prochain.

À plus long terme, l'ancien Marseillais (2013-2016) n'a pas plus de garantie. En août prochain, cela fera deux ans qu'il n'a plus joué au football au plus haut niveau. Même si son nom venait à être lavé, rien ne dit non plus qu'il arrivera à trouver un point de chute.