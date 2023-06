Benjamin Mendy de nouveau face à la justice : ce qu'il faut savoir sur le second procès qui commence ce lundi

À l'audience, l'accusation a présenté Benjamin Mendy comme un "prédateur" ayant abusé de victimes "vulnérables, terrifiées et isolées". Le footballeur a démenti avoir été "un danger pour les femmes", assurant n'avoir eu que des rapports sexuels consentis. Benjamin Mendy avait été incarcéré fin août 2021 et avait passé plus de quatre mois en détention provisoire avant d'être libéré en janvier 2022 et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.