Dordogne : après deux heures de chasse, les pompiers capturent un crocodile... factice

Une dizaine de pompiers, dont des plongeurs, se sont rendus sur place peu après 16 heures, rejoints par la gendarmerie et l'Office français de la biodiversité.

Utilisant perches et filets pour approcher prudemment la bête, les spécialistes de la brigade nautique ont finalement ressorti de l'eau, deux heures plus tard, un spécimen de plus de deux mètres imitant parfaitement la morphologie du crocodile.

"Malheureusement, l'animal est bien décédé. Un grand bravo au SDIS 24", a écrit la municipalité une fois l'alerte levée. Avant de préciser rapidement, photos à l'appui, que l'animal était bien un "faux".

"Les sapeurs-pompiers de la Dordogne sont intervenus pour un crocodile dans la rivière à Bergerac. L'animal était faux. Le sauvetage des animaux est l'une des missions des SP et sont toujours prêts à intervenir, mais nos ressources sont précieuses et ne doivent pas être utilisées à tort !", ont rappelé les soldats du feu sur les réseaux sociaux une fois leur mission accomplie.