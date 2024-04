Bernard-Henri Lévy visé par un tag antisémite face à la Grande Synagogue de Marseille

L'écrivain Bernard-Henri Lévy a été la cible d'un tag antisémite face à la Grande Synagogue de Marseille (Bouches-du-Rhône). Il était venu dans ce lieu religieux présenter son nouveau livre, "Solitude d'Israël". "BHL" est un fervent défenseur de l'État hébreu dans sa guerre contre le Hamas.

"BHL tu payeras pour le génocide" : cette inscription antisémite a été aperçue mercredi à Marseille (Bouches-du-Rhône), sur le mur d'un immeuble faisant face à la Grande Synagogue de la ville. Une référence directe à la venue de Bernard-Henri Lévy, célèbre écrivain venu animer une conférence dans le lieu, en marge de la promotion de son nouveau livre "Solitude d'Israël". Au sein de cet ouvrage, il défend la politique d'Israël à Gaza en riposte à l'attaque terroriste du 7 octobre du Hamas, qui a fait plus de 1.100 morts sur le sol hébreu.

"Free Gaza", indique ainsi un autre graffiti placé juste à côté de celle ciblant Bernard-Henri Lévy. "Je suis effaré de voir ce qui se passe en France, a réagi dans La Provence Michel Cohen-Tenoudji, président du Consistoire israélite de Marseille. Bernard-Henri Lévy est un intellectuel, un philosophe, un penseur. Or, il est arrivé à la synagogue dans une voiture blindée et escorté de six agents de sécurité, parce qu’il est menacé ! Comment comprendre que dans le pays des Lumières, on ne puisse plus s’exprimer librement sans craindre pour sa sécurité ?"

Jeudi, les messages inscrits sur la façade de l'immeuble ont finalement été effacés, après l'intervention des forces de l'ordre. Bernard-Henri Lévy a pu assurer sa présence à la conférence comme prévu.