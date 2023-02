Besançon : 21 interpellations dans une opération anti-drogue "d'envergure"

Plus de 200 agents de police ont été mobilisés, issus des rangs de la police judiciaire de Besançon et de Dijon, avec le renfort des services de Nancy, Metz, Reims, Mulhouse et Strasbourg, selon la direction zonale de la police judiciaire. Six brigades de recherche et d'intervention (BRI), venues de Paris, Versailles, Dijon, Metz ou Strasbourg, ont également pris part à l'opération, appuyés par les antennes du Raid de Lyon et de Strasbourg, ainsi que de cinq équipes cynophiles de la direction zonale de la sécurité publique Est, selon cette même source. "Une force CRS" a aussi été mobilisée pour assurer la sécurité de l'opération.

Ces derniers temps, les violences se sont accumulées dans cette ville du Doubs. En décembre, un adolescent de 15 ans a été abattu dans le quartier de Planoise, tandis qu'un homme "défavorablement connu" des autorités a été tué de plusieurs balles dans un autre quartier voisin de la ville, samedi soir. Selon L'Est Républicain, il s'agissait d'un "caïd de quartier" au "lourd passé de délinquance".