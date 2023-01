Mis en examen pour empoisonnement de patients, l'anesthésiste Frédéric Péchier veut de nouveau travailler

"Il n'en peut plus. Il est à bout. Six ans, c'est long, et ça peut encore durer des années. Il a toujours contesté les faits et veut aujourd'hui de nouveau exercer, sous certaines conditions bien sûr, c'est pour cela qu'il a fait cette demande mercredi devant la chambre de l'instruction de Besançon. Il veut que son contrôle judiciaire soit assoupli" confie ce vendredi à TF1info un proche de Frédéric Péchier, confirmant une information de L'Est Républicain.

L'anesthésiste de Besançon a été mis en examen en 2017 pour 24 empoisonnements de patients, dont neuf mortels. Selon nos informations, le docteur Péchier a demandé à retravailler mais pas à Besançon. Il n'a pas demandé non plus à revenir vivre à Besançon. "L'essentiel de notre demande est qu'il puisse retravailler dans un milieu médical, sans contact avec les patients. Cela lui permettrait de retrouver une activité professionnelle dans sa sphère de compétence, à savoir la médecine. Il pourrait par exemple être médecin coordinateur du Samu, médecin de sécurité sociale. Un certain nombre de postes de médecin qui n'implique aucun acte médical mais des compétences de médecins pour faire des pronostics", indique Me Randall Schwerdorffer à TF1info.