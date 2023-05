Besançon : un adolescent interné après avoir poignardé trois membres de sa famille

Un mineur a été interné à Besançon après avoir gravement blessé à coups de couteau sa mère, sa sœur et son frère, a indiqué samedi une source policière à l'AFP. Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi au domicile de cette famille, a précisé cette dernière, confirmant une information du quotidien régional L'Est Républicain.

Le suspect s'en est d'abord pris à son frère avec un couteau. La mère et la sœur ont alors tenté de s'interposer avant d'être blessées à leur tour gravement à l'arme blanche. Aucun motif apparent n'explique cet accrochage. Le mineur, dont l'âge n'est pas connu, et ses proches n'ont pas non plus été impliqués, auparavant, dans d'autres disputes de ce genre.