Béziers : une mère de famille retrouvée morte chez elle, son ex-mari reconnait des violences

Les enfants âgés de 12 et 17 ans n'étaient pas présents au moment du drame. Les deux se trouvaient alors dans leur établissement scolaire respectif quand leur père a fait irruption, lundi 16 mai, au domicile de son ex-femme à Béziers (Hérault).

En fin de matinée, cet homme de 40 ans a appelé la mère de son ex-femme, ainsi que les gendarmes, pour les prévenir qu'il avait commis des violences à l'encontre de celle-ci. Immédiatement dépêchés sur place, les forces de l'ordre ont découvert le corps sans vie de cette femme âgée de 37 ans. "La victime présentait plusieurs plaies au thorax susceptibles d'avoir été infligées avec une arme blanche, ce que l'autopsie devra préciser dans les prochains jours", indique le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, dans un communiqué. Le suspect, lui, était absent au moment de la découverte du corps.

Les premières investigations, et notamment de vidéosurveillances, ont permis d'établir très rapidement que l'ex-concubin de la victime, âgé de 40 ans et père des deux enfants, s’était présenté au domicile de la victime vers 8h du matin et qu’il en était ressorti en milieu de matinée.