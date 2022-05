Béziers : un SDF appelle la police après avoir retrouvé une jeune femme morte dans un parc

C'est un sans-abri qui a donné l'alerte dans la nuit de samedi à dimanche. Cet homme qui a pour habitude de dormir dans le Parc des poètes, dans le centre-ville e Béziers, a affirmé aux policiers avoir été témoin de l'agression d'une femme.

"À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont découvert une jeune femme inanimée, allongée au sol, présentant des traces de violence et qui, selon les éléments d'identification retrouvés sur elle, pourrait être domiciliée à Béziers et âgée de 32 ans. Son décès était constaté malgré l'intervention des secours, informe ce lundi le procureur de la République de Béziers", Raphaël Balland, dans un communiqué. Son parquet a saisi à la fois la direction départementale de sécurité publique de l'Hérault et la direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) de Montpellier.