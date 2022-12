Biarritz : attaque au couteau à l'aéroport, deux policiers blessés

Les faits se sont déroulés dimanche vers 15 h 30 au sein de l'aéroport de Biarritz-Pays Basque. Une patrouille de trois policiers de la PAF (police de l'air et des frontières) se rendent en zone d'embarquement où un homme a forcé le passage.

Ce dernier, armé d'un couteau, se jette alors sur les fonctionnaires. Deux d'entre eux sont blessés au niveau des bras et de la tête. L'un est sérieusement touché aux bras et l'autre est blessé plus légèrement. Ils ont été hospitalisés sans pronostic vital engagé. Il n'y a pas eu d'autre blessé au sein de l'aéroport, ni personnel, ni voyageur.