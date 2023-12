Biarritz : le chef étoilé Aurélien Largeau dément "formellement" les accusations de bizutage

Le chef étoilé Aurélien Largeau a dû quitter les cuisines de l'Hôtel du Palais, à Biarritz, après un présumé bizutage d'un commis. Le cuisinier aurait assisté à ce bizutage. Il a démenti toutes les accusations auprès de France Bleu Bays Basque, jeudi.

Il sort du silence après avoir quitté précipitamment les cuisines du prestigieux Hôtel du Palais, à Biarritz. Le chef étoilé Aurélien Largeau, recruté en 2020 par l'hôtel cinq étoiles, a rendu son tablier dans un contexte particulier. Ce détenteur d'une étoile au guide Michelin aurait assisté, le 2 décembre dernier, à un "bizutage humiliant" d'un commis de cuisine, selon Sud-Ouest. Démis de ses fonctions, Aurélien Largeau a réagi jeudi aux accusations auprès de France Bleu Pays Basque.

"Je tiens à démentir formellement les allégations portées à mon encontre, par plusieurs médias", a-t-il souligné, ajoutant "que les faits rapportés ne reflètent en rien la réalité". Selon les informations de Sud-Ouest, confirmées jeudi à TF1/LCI, le jeune commis aurait été attaché nu à une chaise, une pomme dans la bouche et une carotte dans les fesses. Des images ont été enregistrées et partagées sur les réseaux sociaux, avant d'être retirées.

"Jamais je ne m'associerai à de tels comportements"

Ciblant l'enquête de Sud-Ouest, le chef étoilé a évoqué "une atteinte à [son] honneur, rapportant des faits mensongers et diffamatoires au sujet d’un prétendu 'bizutage humiliant d’un commis de cuisine'". Aurélien Largeau a poursuivi en assurant "condamner évidemment toute forme de maltraitance, bizutage ou humiliation au sein des brigades et plus largement". "Jamais je ne m'associerai à de tels comportements", a-t-il garanti.

Le cuisinier de 31 ans s'est par ailleurs dit "dévasté par les atteintes portées à mon image et mon honneur, allègrement relayées par des médias peu soucieux de la véracité des informations qu’ils diffusent". Désormais, il compte préparer sa défense avec ses avocats afin de "faire cesser la diffamation dont [il est] victime".

Le parquet de Bayonne, qui n'a été saisi d'aucune plainte à ce stade, a ouvert à son initiative une enquête préliminaire des chefs d'agression sexuelle et de violences, a indiqué à l'AFP le procureur Jérôme Bourrier.