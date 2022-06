"Biens mal acquis" à Paris : l'ex-miss France Sonia Rolland mise en examen pour un appartement dans le XVIe

Elle avait été interrogée sur les faits en 2021 et a été finalement été mis en cause lundi dernier. L'ex-miss France Sonia Rolland a été mise en examen lundi 30 mai par un juge d’instruction parisien pour "recel de détournement de fonds publics, de corruption et d’abus de biens sociaux.

Le 6 janvier 2021, les enquêteurs chargés des investigations sur le volet gabonais des "biens mal acquis" l'avaient interrogée sur un appartement que lui avait offert en 2003 l'ex-chef de l'État gabonais Omar Bongo. Sonia Rolland, aujourd'hui comédienne, avait été entendue sous le régime du suspect libre à l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), sur des faits de recel de blanchiment de détournement de fonds public.

Lors de son interrogatoire l'année dernière, Sonia Rolland avait expliquée sur un cadeau qu'elle avait reçu en 2003 des époux Bongo, un appartement dans le XVIe arrondissement de Paris, d'une valeur de 800.000 euros, sous le régime d'une société civile immobilière (SCI).