Blois : frappée par son ex-conjoint deux heures après avoir alerté la police, une jeune femme dans le coma

L'examen médicolégal pratiqué sur la victime a relevé "un traumatisme cranio-facial grave avec des lésions hémorragiques cérébrales majeures". "Une incapacité totale de travail de 120 jours, sous réserve de l'évolution neurologique incertaine, était fixée", précise le parquet. Le pronostic vital était engagé dès mercredi et son pronostic neurologique a été qualifié de "sombre" dans un communiqué du parquet.

Selon les auditions de l'entourage, la relation entre la victime et son ancien compagnon avait débuté en août avant que la jeune femme ne décide d'y mettre fin début décembre, "ayant fait part (...) de violence, de menace et de harcèlement, faits pour lesquels elle avait préparé un dossier afin de déposer plainte". "Elle avait notamment changé de téléphone (...) pour mettre fin aux agissements de son ancien compagnon et elle avait récemment subi un avortement", a précisé la magistrate.