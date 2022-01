Blois : un homme armé d'un couteau interpellé dans une basilique

Selon nos informations, l’homme était déjà venu récemment dans l’édifice et avait demandé à rencontrer un prêtre. Âgé de 48 ans, il n’est pas inconnu de la justice. Il porte en effet deux mentions à son casier judiciaire pour des braquages commis en 2015 et 2016 et fait l’objet d’un suivi par un psychiatre.

L'individu est en revanche inconnu des services de renseignement et n’est pas fiché S. Selon le parquet de Blois, contacté par LCI, l’homme "n’a fait aucune menace, ni prononcé de paroles" dans la basilique. "Il n’y a pas de connotation terroriste à ce stade", nous a-t-on précisé. Le parquet national antiterroriste ne s’est pas saisi pour l’heure, mais reste en observation.

Placé en garde à vue pour "port d’arme illicite" l’individu, qui s’est présenté en "apôtre de Jérusalem", devait voir un psychiatre ce mercredi matin.