Blois : une femme décède après avoir été éjectée d’un manège à la fête foraine

Un grave accident sur un manège a coûté la vie à une jeune femme de 27 ans samedi soir à Blois (Loir-et-Cher). Prise en charge par le Samu, elle a succombé à ses blessures. La nacelle du manège où elle avait pris place se serait ouverte de manière inopinée.

Un accident grave est survenu à Blois samedi, à 23h10, à la fête foraine installée au parc des expositions. Une jeune femme de 28 ans, originaire de Blois, a été éjectée d’un manège à nacelles en mouvement, dont la barrière de sécurité se serait subitement ouverte, selon une source policière à TF1/LCI. Prise en charge par le Samu pour des blessures graves, elle a été évacuée en direction l'hôpital, mais n'a pas survécu.

Une enquête en cours, la fête foraine fermée

Ce dimanche, une enquête judiciaire est en cours afin de déterminer les causes de ce drame, tandis que la famille de la victime a déposé plainte. L'attraction, pour sa part, a été mise sous scellé pour expertise et le propriétaire placé en garde à vue. La fête foraine avait ouvert ses portes le 30 mars dernier et devait s'achever ce dimanche 21 avril. La municipalité a indiqué que les portes resteraient closes en cette journée dominicale.

S'agissant du contrôle de la fête foraine, la ville de Blois assure qu'elle mandate chaque année, "à sa charge et de sa propre initiative, un cabinet extérieur, agréé par le ministère de l'Intérieur". Dans le cadre de cette procédure "qui vise à vérifier la conformité des installations, en complément des contrôles réglementaires en vigueur, une attestation globale et une attestation par manège sont alors délivrées", indique la municipalité.