Jeune femme frappée par son ex à Blois : sa mère aurait "supplié" les policiers de prendre la plainte de sa fille

Ce mardi, nous avons pu joindre un proche de la victime. "Le jour où Chloé est allée porter plainte, elle était au téléphone avec sa maman. Elle lui a tout raconté", indique-t-il. "Sa mère l'a encouragée à porter plainte et l'a gardée au téléphone, écoutant ainsi la conversation. Le policier a refusé de prendre sa plainte, expliquant que Chloé n'avait pas déposé de main courante et que ça n'était plus possible à cette heure de le faire."

"Chloé a passé son téléphone au policier, à l'autre bout, sa mère l'a supplié de prendre sa plainte. Mais il a refusé. Elle lui a assuré que son agresseur devait attendre devant chez sa fille, mais le policier a refusé de mettre en place toute protection", poursuit ce proche, selon qui la jeune femme a subi des coups "dès les premières semaines de leur rencontre".