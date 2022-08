Bordeaux : un homme placé en garde à vue pour avoir volé du matériel destiné aux incendies de Landiras

Les faits se sont déroulés dimanche 14 août. Aux alentours de 10h50, les policiers de la BAC de Bordeaux sont en patrouille lorsqu’ils constatent qu’un homme est endormi au volant de son monospace dans la zone de fret de la métropole bordelaise. Les fonctionnaires s’approchent et remarquent de nombreuses seringues posées sur le siège passager du véhicule. À l’arrière, plusieurs bidons oranges d’une contenance de vingt litres avec la mention "produit moussant destiné à la lutte contre les incendies".

Intrigués, les forces de l'ordre sillonnent les alentours et remarquent qu'un peu plus loin, le grillage des locaux du Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33) a été dégradé afin de "permettre le passage d’une personne". Après s'être renseignés, ils apprennent qu’il s’agit de bidons en attente de transfert vers l'important incendie de Landiras en Gironde, désormais fixé, pour approvisionner les camions de sapeurs-pompiers.