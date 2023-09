Bordeaux : un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d'un enfant de 10 ans

L'inquiétude grandit plus de 24h après la disparition de l'enfant. Aimane, un jeune garçon de dix ans, n'a plus donné signe de vie depuis le jeudi 31 août à Bordeaux, poussant les autorités à décrire sa disparition comme "inquiétante". La police a lancé un appel à témoins vendredi pour chercher à en savoir plus.