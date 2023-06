Bordeaux : le directeur d'école retrouvé mort quelques jours après la mise en examen de l'un de ses enseignants pour agressions sexuelles

Un enseignant mis en examen et quatre jours plus tard, la mort du directeur d'école où il enseignait. En quelques jours, l'école Saint-Genès La Salle de Bordeaux (Gironde) a connu deux événements qui ont bouleversé les parents, les élèves, mais aussi les autres professeurs de l'établissement.

Vendredi dernier, le parquet de Bordeaux annonçait la mise en examen et le placement en détention provisoire d'un instituteur de cet établissement catholique prisé de la ville, pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, voyeurisme sur mineur et détention d'images pédopornographiques. Mardi matin, il confirmait à TF1info "le décès d'un homme suite à un accident sur une voie de chemin de fer près d’Arcachon". "Des éléments laissent à penser qu’il s’agit effectivement du directeur de l’établissement Saint-Genès. Les investigations permettant l’identification formelle sont en cours et notamment l’autopsie qui aura lieu ce mardi matin", précise le parquet à notre rédaction, sans en dire davantage sur cette affaire pour le moment.