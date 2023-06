Bordeaux : un enseignant mis en examen pour "agressions sexuelles" sur mineurs et écroué

Une enquête de flagrance a été ouverte du chef de "voyeurisme sur mineur" et confiée aux services de police de la sûreté départementale qui ont mis, mercredi, l'homme en garde à vue. "L’exploitation du matériel informatique a permis de découvrir des photos de jeunes filles sous la douche, plusieurs captures d’écran de vidéos au cours desquelles le mis en cause procédait à des attouchements de nature sexuelle sur mineures et quelques images à caractère pédopornographique téléchargées", précise la magistrate.