Botulisme à Bordeaux : le restaurateur avait la "sensation" que les bocaux "étaient clean", assure son avocat sur LCI

Son client ne se faisait pas d'illusion sur la probable fermeture de l'établissement, après le retentissement d'un tel scandale sanitaire. Le patron et son épouse, avec qui il tenait le bar, "étaient très bien notés sur différents sites Internet, leur activité fonctionnait plutôt bien, et ils sont des passionnés, ils aiment la cuisine et le vin", et ce serait donc "un crève-cœur pour eux que de fermer cet établissement", a souligné l'avocat. "Mais ce n'était pas tout à fait sensé de pouvoir imaginer qu'il puisse fonctionner normalement dans ces conditions", a-t-il reconnu. Il n'a en revanche pas évoqué les peines encourues par le gérant qui, selon les chefs visés, oscillent entre deux et cinq ans de prison et 45.000 à 600.000 euros d'amende.