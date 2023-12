Cas de botulisme à Bordeaux : le patron du restaurant mis en cause présenté à un juge

Le patron du restaurant bordelais où 15 cas de botulisme, dont un mortel, avaient été identifiés en septembre dernier doit être présenté à un juge ce mercredi Il avait été placé en garde à vue mardi dans le cadre de l'enquête ouverte pour "homicide et blessures involontaires", "mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé" et "vente de denrées corrompues ou toxiques".

Au lendemain de son placement en garde à vue, le patron du Tchin-Tchin Wine Bar de Bordeaux va être présenté à un juge ce mercredi pour son interrogatoire de première comparution. Il est soupçonné d'être à l'origine de 15 cas de botulisme, une affection neurologique rare, liés à des sardines en conserve. Une intoxication qui a coûté la vie à l'une des clientes.

Une enquête pour "homicide et blessures involontaires", "mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé" et "vente de denrées corrompues ou toxiques" avait été ouverte mi-septembre, après plusieurs cas de botulisme parmi les clients de cet établissement du centre-ville prisé des touristes. Les peines encourues pour les chefs d'inculpation visés oscillent entre deux et cinq ans de prison et 45.000 à 600.000 euros d'amende.

Une trentenaire morte à son domicile

Des victimes de nationalité américaine, canadienne, irlandaise, grecque, britannique et allemande avaient été identifiées comme "cas suspects de botulisme". Celle qui a succombé à l'intoxication était une femme de 32 ans, morte à son domicile à Paris après s'être présentée dans des hôpitaux, selon le parquet. Toutes ces personnes avaient mangé des sardines en conserve de fabrication artisanale dans le Tchin-Tchin Wine Bar entre le 4 et le 10 septembre, alors que Bordeaux accueillait deux matches de la Coupe du monde de rugby.

Mais si 15 victimes ont été identifiées, "environ 25 personnes ont été exposées", selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), s'appuyant sur les reçus de cartes de crédit identifiés par l'enquête.

Le botulisme est une affection neurologique rare et grave, mortelle dans 5 à 10% des cas et provoquée par une toxine très puissante, produite par une bactérie qui se développe entre autres dans les aliments mal conservés, faute de stérilisation suffisante. Elle engendre des problèmes oculaires (vision double), un défaut de déglutition et, dans les formes avancées, une paralysie des muscles, notamment respiratoires, qui peut conduire au décès.