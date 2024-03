Aix-en-Provence : agressé par son voisin de chambre, le résident d'un Ehpad succombe à ses blessures

Un homme de 96 ans a succombé à ses blessures ce vendredi. Résident d'un Ehpad d'Aix-en-Provence, il avait été agressé la semaine dernière par son voisin de chambre. Le suspect avait été interpellé et placé en garde à vue.

Une semaine après le drame, il a succombé à ses blessures. Selon les éléments du parquet d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, le résident d'un Ehpad de la ville est décédé, ce vendredi 1er mars, une semaine après avoir été agressé par son voisin de chambre, de trois ans son cadet. La victime avait été frappée dans la nuit du 22 au 23 février, précise le procureur Jean-Luc Blachon. Avec la mort du nonagénaire, l'enquête qui avait été ouverte suite à l'agression a été requalifiée. Elle se poursuit du chef de "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

Il ne supportait plus les cris de son voisin alité

Selon BFM Marseille qui a révélé l'information, la victime a été retrouvée dans sa chambre "inconsciente et le visage et le crâne ensanglantés". Un "manche de balai, couvert de sang" avait également été saisi dans la salle de bain où se serait déroulé l'agression. La victime "a été frappée au visage par son voisin de chambre, probablement irrité par les cris répétés de son voisin alité. Ils faisaient chambre commune depuis peu de temps", avait dit alors le procureur à la chaîne, ajoutant que le mis en cause allait faire "l’objet d’une expertise psychiatrique".

Une autopsie a été ordonnée "aux fins d'établir les causes de la mort et l'existence ou non d'un lien de causalité entre les violences et le décès de cette personne", fait savoir ce vendredi le magistrat à TF1info.