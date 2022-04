Grièvement blessé par un taureau, un raseteur de 20 ans décède

La ville de Saintes-Maries-de-la-Mer a fait part de son soutien, adressant ses condoléances "à la famille et aux proches du jeune raseteur". Sur Facebook, Loïc Auzolle, quadruple champion de France de la discipline, s'est également exprimé : "Les blancs se parent de noir une nouvelle fois, c’est toujours une nouvelle fois de trop ! Toutes mes condoléances à la famille et tout mon soutien". "Le peuple du taureau est en deuil", ajoutait encore l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense de nos traditions.

Selon France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'accident serait survenu lors d'une course de ligue opposant des débutants, les stagiaires, à de jeunes taureaux. Dans la course camarguaise, les participants doivent attraper des cocardes, ces ornements fixés au frontal et aux cornes du jeune taureau.