Bouches-du-Rhône : un couple d'octogénaires frappé à mort à son domicile

Inquiet de ne pas avoir de nouvelles, il s'était rendu sur place. Mercredi après-midi, un jeune garçon a retrouvé ses grands -parents, âgés de 80 et 84 ans, décédés dans leur villa de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). L'enfant a alerté les secours qui sont immédiatement venus sur place pour procéder aux relevés et constatations.

"La piste criminelle est confirmée", a indiqué jeudi soir Jean-Luc Blachon, procureur de la République d'Aix-en-Provence à l'AFP. "Les constatations sur place et l'autopsie ont montré que les personnes sont décédées suite à de multiples coups d'objets tranchants et contondants portés à la tête, au visage et au crâne", a-t-il précisé.