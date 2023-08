Bouches-du-Rhône : un incendie se déclare près de Rognac, d'importants moyens mobilisés

La vigilance était élevée, à raison. Un incendie s'est déclaré sur la commune de Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, ce dimanche 6 août, aux environs de 16 heures. Suite à ce départ de feu, d'importants moyens ont été mobilisés pour tenter de le maîtriser le plus rapidement possible. Soixante-quinze camions de pompiers, près de 220 hommes, deux hélicoptères bombardiers d'eau, quatre Canadairs et un Dash ont été envoyés sur les lieux.