Boulogne-sur-Mer : un homme couvert de sang interpellé pour la dégradation de la cathédrale Notre-Dame

Selon Nord Littoral, l'individu interpellé serait un Américain âgé de 31 ans. "Son état mental pose question" a indiqué le procureur de la République adjoint Patrick Leleu à nos confrères. Le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, s'est rendu sur place dans la soirée avec d'autres "afin d’évaluer les conséquences de cet acte de vandalisme qui n’est, a priori, pas d’ordre revendicatif mais qui semble être le fruit d’un geste de démence".

"Dans l’attente des conclusions de l’enquête et de l’estimation des dégâts perpétrés, j’assure de mon soutien, et de celui de la Ville, Monseigneur l’Évêque, Monsieur le Doyen, la communauté catholique ainsi que les membres de l’association Cathédrale et les défenseurs du patrimoine qui s’investissent au quotidien pour faire vivre et rayonner ce joyau de notre patrimoine durement touché ce soir", a écrit l'édile mardi soir sur Facebook.