Braquage chez Chanel : la place Vendôme et ses abords, cibles privilégiées des braqueurs

Les victimes de braquages de la place Vendôme ont tout vu ou presque. Chez Chanel jeudi, des malfaiteurs ont utilisé leur scooter en guise de bélier. Venus à moto, armes à la main et casqués, ils sont ensuite repartis sans tirer un coup de feu sur leurs cylindrées, après s'être fait remettre le contenu des vitrines. Pas de blessés, mais un gros butin.

D'autres ont choisi par le passé des méthodes variées. Le 25 mai 2009, la boutique du célèbre joaillier Chopard, situé sur la place, était ainsi braquée par un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume et portant un chapeau de type Borsalino qui s'est fait passer pour un client. Avec une arme de poing, l'individu avait braqué les employés présents se faisant remettre les bijoux en vitrine. Vu également : le "smash and grab" (saisis et fracasse en anglais, ndlr), avec des braqueurs - en nombre- armés de haches et de masses, comme chez Vacheron Constantin le 4 octobre 2013 rue de la Paix.

Les dénominateurs communs de ces attaques, commises sous la menace d'une arme mais sans faire de blessés : leur durée, réduite à une poignée de minutes, et un butin souvent composé de montres de luxe. "Il y a une grosse demande des pays de l'Est et du Moyen-Orient, moins regardants sur l'origine de ces montres, qui gardent 80 % de leur valeur, contrairement aux bijoux", notait auprès de l'AFP une source policière.