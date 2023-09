Braquage du joaillier Chopard : deux hommes condamnés à douze et huit ans de prison

Le verdict est tombé. Ce mardi 12 septembre, la cour d'assises de Paris a condamné à des peines de douze ans et huit ans de prison deux hommes multirécidivistes, jugés pour le braquage à main armée d’une boutique place Vendôme du joaillier parisien Chopard, le 1er mars 2016. Après plus de onze heures de délibéré, la cour a tranché : Aïssa Bendjaber, 66 ans, jugé alors qu’il était absent, a écopé de douze ans de prison. Sébastien Heymann, 48 ans, a quant à lui été condamné à huit ans de prison. L’avocate générale avait requis treize ans et dix ans de prison à l’encontre des deux malfaiteurs.