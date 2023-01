Brest : une étudiante disparaît après une soirée en boîte, un appel à témoins lancé

TF1info a joint Émilie ce lundi, qui nous a raconté la soirée de samedi. "Tout allait bien et c'est ma mère qui devait venir nous chercher. Vers 4h30 du matin, je suis sortie de la discothèque pour aider un garçon qui ne se sentait pas bien. Héléna est restée à l'intérieur avec des connaissances. Je lui ai dit de ne pas bouger, que je revenais. Puis ma mère est arrivée entre-temps. Je suis retournée dans l'établissement, j'ai dit à Héléna de venir, qu'on partait. J'ai insisté, car ma mère nous attendait, et Héléna n'avait pas d'autre moyen de rentrer. Elle m'a dit 'non', qu'elle voulait rester et qu'elle allait gérer pour le retour".

Émilie est finalement partie avec sa maman. "Héléna était contente, souriante quand je suis partie. Elle avait envie de rester à la fête. Elle est majeure, je ne pouvais pas la contraindre. Je lui ai juste dit : 'Si tu as un problème, tu m'appelles'", confie sa camarade.

La jeune femme prend la route avec sa maman. Elle essaie d'appeler Héléna depuis la voiture. Celle-ci lui répond : "Attends, je te rappelle dans deux minutes", mais ne le fait pas. Émilie essaie de rappeler son amie, en vain. Elle reçoit un message d'Héléna sur Snapchat à 5h26 : "T'es où ?". Émilie lui répète qu'elle est rentrée. Pas de réponse. Le portable d'Héléna, qui n'a plus de batterie, est sur messagerie.