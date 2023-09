Brest : enquête ouverte après la mort d'une enfant de 11 ans pendant une opération du dos

"Il était encore possible de sauver l'enfant", après la perforation, estime Me Sehier. "La situation ne semble pas avoir été comprise et les décisions thérapeutiques appropriées n'ont pas été prises non plus." "C'est une petite fille qui allait parfaitement bien et allait rentrer en 6ᵉ en septembre", a raconté l'avocat des parents, Me Vincent Sehier. "Un tel décès, c'est exceptionnel", a souligné Me Sehier, pointant des "erreurs en chaîne" et un "défaut de compétence de l'équipe de soins".

Le décès de l'enfant a été constaté le 3 août et les parents ont déposé plainte cinq jours plus tard.