Brest : un homme de 51 ans poignardé mortellement, un suspect en garde à vue

Un homme âgé de 51 ans a été poignardé à plusieurs reprises à Brest, mercredi. Il est décédé peu après à l'hôpital. Un suspect de 34 ans, connu de la justice pour des faits de violence, a été placé en garde à vue.

Le drame s'est déroulé dans la cité de Kérédern, à Brest (Finistère). Mercredi 8 mai après-midi, un homme âgé de 51 ans a été grièvement blessé à coups de couteau, près d'une barre d'immeuble de la rue Emmanuel Chabrier, rapporte Le Télégramme. La victime est décédée à l'hôpital de la Cavale Blanche, peu de temps après l'agression.

Interpellé dans la soirée, un suspect de 34 ans a été placé en garde à vue, a appris l'AFP auprès du parquet de Brest.

Le suspect connu de la justice

L'homme suspecté du meurtre est connu de la justice pour des faits de violence, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni, confirmant des informations du Télégramme. Sa garde à vue a été prolongée jeudi, le temps notamment pour les enquêteurs d'élucider les circonstances et les motivations de l'agression mortelle, survenue en plein jour peu après 16h.

Selon Le Télégramme, la victime était encore consciente au moment de sa prise en charge par les secours. Elle souffrait de quatre plaies, au ventre et au bras, et saignait abondamment quand les pompiers et le Samu sont intervenus. L'homme a succombé à ses blessures dans la soirée.