Bretagne : des inscriptions néonazies de nouveau découvertes, un mois après la dégradation d'un mémorial

En juin, une dizaine de mairies du Finistère avaient reçu par mail un tract nazi, les incitant par exemple à combattre "la dégénérescence pédo-LGBT" ou à défendre la "race blanche" face à l'immigration... Les édiles et la préfecture du département s'étaient indignées de ce courrier et une enquête judiciaire avait été ouverte. Des slogans néonazis avaient aussi été retrouvés sur des éoliennes fin 2021 à Saint-Caradec, toujours en Centre-Bretagne. L'auteur de ces tags, fiché S pour ses idées d'ultra-droite, a depuis été condamné à un an de prison avec sursis.