Le RAID confond deux maisons, fait exploser une porte et plaque au mur par erreur un couple de retraités

"Ils ont disposé des explosifs sur notre porte arrière. L'ensemble de la porte a été soufflé. On a entendu quatre gros « boum », ça nous a réveillés en sursaut." Pierre et Monique, deux retraités qui vivent dans une maison de Guignen (Ille-et-Vilaine), ont reçu le 11 avril une visite peu commune et musclée à leur domicile. Dans les colonnes de Ouest-France, ils racontent comment une vingtaine de policiers, membres de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) et du Raid sont intervenus chez eux à 6 heures du matin. Des forces de l'ordre qui intervenaient dans le cadre d'une enquête pour infraction à la législation sur les stupéfiants, selon les précisions du procureur de la République de Rennes à TF1/LCI.

Surpris par la détonation qui a détruit la serrure et fissuré les vitres, le couple encore en pyjama s'est vite retrouvé nez à nez avec les forces de l'ordre. "Ils nous ont plaqué au mur, les mains sur la tête, ils nous mettaient en joue avec leur arme. On était tétanisés, on ne comprenait pas, on n'a rien à se reprocher", témoignent les sexagénaires.