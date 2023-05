Bretagne : il reconnaît avoir mangé un dauphin, retrouvé mort dans une poubelle

Le mystère semble être en passe d'être résolu. Cinq jours après la découverte du cadavre d'un dauphin dans une poubelle de la commune de Douarnenez (Finistère) par l'ONG Sea Shepherd, un septuagénaire a été entendu par la justice, jeudi 4 mai. L'homme est un habitant de la commune et un pêcheur retraité né en 1947. Il a été auditionné par des agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) et a déclaré avoir découvert le dauphin, fraîchement échoué, l'avoir récupéré et découpé pour le manger, avant de jeter les restes de l'animal à la poubelle.

Le parquet de Quimper a annoncé avoir ouvert une enquête sur ces faits, alors que l'organisation Sea Shepherd avait diffusé sur Twitter une photo du cadavre du dauphin, avant de rappeler que la consommation de chair de ce cétacé - protégé en France - est interdite.