Morbihan : parti en kayak avec sa famille, un adolescent introuvable après avoir coulé à pic

L'appel aux secours a été passé mardi dernier à 15h11. Ce jour-là, une famille était partie faire du kayak dans la Laïta, du côté de Guidel, dans le Morbihan.

L'un des enfants, âgé de 16 ans, a souhaité faire une halte de quelques minutes pour se baigner dans la rivière. À peine immergé, l'adolescent a coulé à pic sous les yeux de témoins impuissants. Le nageur n’était plus visible quand les secours sont arrivés sur place.

D'importants moyens ont été mis en place par le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours du département (Codis 56) et le Centre régional opérationnel de surveillance et de Sauvetage (CROSS) avec notamment des bateaux, un Véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), des pompiers, des plongeurs, un drone et un hélicoptère.

"A 20h08, après plusieurs heures de recherches, faute d’éléments nouveaux, les recherches par moyens dirigés sont suspendues", a fait savoir le Cross mardi soir.