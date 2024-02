Bretagne : jusqu'à deux ans de prison pour des voleurs de cartes Pokémon

Un collectionneur de cartes Pokémon breton a été violemment agressé en mars 2023. La justice a condamné trois hommes, accusés des faits, à des peines allant jusqu'à trois ans de prison. Quelque 100.000 euros de cartes auraient été dérobés.

Trois hommes ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel de Rennes, reconnus coupables du vol avec violences et du recel de dizaines de milliers de cartes Pokémon. Une vaste collection dont la valeur est estimée à environ 100.000 euros par son propriétaire. La justice a prononcé dans cette affaire des peines allant de huit mois à deux ans de prison ferme.

Des cartes collectionnées depuis dix ans par la victime

Les faits remontent au matin du 16 mars 2023, lorsque deux hommes se sont introduits au domicile de la victime en le rouant de coups, à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine). L'un des agresseurs avait découvert l'existence d’une collection de cartes Pokémon d’une grande valeur, par l'intermédiaire d'une connaissance commune avec la victime. Devant la justice, les deux prévenus ont exprimé des "regrets", expliquant avoir agi sur un "coup de tête", après avoir bu "deux-trois verres".

La victime a subi une agression : maintenu au sol, frappé au visage ainsi qu'au thorax, le collectionneur a été contraint de guider les malfaiteurs à la recherche des cartes avec le plus de valeur marchande. Les deux hommes ont emporté "entre 10 et 20 sacs-poubelle de 120 litres, remplis de cartes", a-t-il indiqué. Selon le propriétaire, ce sont environ 100.000 cartes qui ont été dérobées, d'une valeur totale de 100.000 euros. Un volume considérable, équivalant à la moitié de sa collection. Certains de ces sacs n'ont pas résisté au poids du butin et se sont déchirés. Une péripétie qui a permis d'identifier les délinquants grâce aux empreintes digitales qu’ils ont laissées.

Le premier prévenu, 21 ans, est accusé d'avoir a maintenu la victime au sol, de lui avoir porté des coups et d'avoir donné des indications au deuxième voleur. Il a écopé d'une peine deux ans de prison ferme. Le deuxième mis en cause, âgé quant à lui de 32 ans et originaire d’Albanie, a rempli les sacs avant de les charger dans une voiture de location. Il a pour sa part été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis. Le troisième homme mis en cause est le demi-frère de l'un des agresseurs. Après avoir récupéré l'un des sacs, il a revendu sur Internet une partie des cartes, pour un montant de 392 euros. Un recel qui lui a valu d'être condamné à huit mois de prison ferme avec aménagement de peine.

Le reste du butin n'a pas été retrouvé, a-t-on appris. Le collectionneur, réparateur de téléphone mobile, a expliqué avoir amassé depuis dix ans ces cartes. Des items méticuleusement classés dans son appartement, par catégorie et par valeur. "Tout ce que j’ai gagné dans ma vie, je l’ai mis là-dedans", a témoigné la victime. "Des passionnés avec des collections comme la mienne, ça se compte sur les doigts d’une main", a-t-il ajouté. Depuis les faits, cet homme bénéficie d'un suivi psychologique et psychiatrique.