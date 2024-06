Un réseau d'obtention illicite de Fentanyl vient d'être démantelé en Bretagne. Deux hommes et une femme, âgés de 26 à 44 ans et de nationalité géorgienne, ont été mis en examen. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire et la femme a été placée sous contrôle judiciaire.

Un médicament surpuissant qui a engendré la mort de milliers de personnes par overdose dans le monde, notamment aux États-Unis. Arrivé sur le sol français depuis quelques années, le Fentanyl y a engendré des décès mais aussi des trafics et c'est en Bretagne que l'un d'eux vient d'être démantelé.

Ainsi, dans un communiqué, le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc annonce que trois personnes ont été mises en examen jeudi par un juge d'instruction à Rennes après le démantèlement d'un réseau d'obtention illicite de cet analgésique opioïde ayant un effet environ cent fois plus puissant que la morphine et au moins cinquante fois plus que l’héroïne, extrêmement addictif et dont le mésusage intentionnel peut entraîner la mort.

Il s'agit de deux hommes et une femme, âgés de 26 à 44 ans et de nationalité géorgienne, indique dans un communiqué le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. "De nationalité géorgienne, âgés de 26 à 44 ans, ils résident dans des logements sociaux à Rennes et sont fortement dépendants au Fentanyl. Ils ne présentent pas d’antécédents judiciaires notables, bien que l’un avait été condamné à deux reprises pour des faux et usages de faux en écriture en 2022 et 2024", précise-t-il. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire et la femme a été placée sous contrôle judiciaire.

Ordonnances volées ou falsifiées

L'affaire avait débuté en mai 2023 lorsque le commissariat de police de La Baule (Loire-Atlantique) interpellait en flagrant délit un homme arrivé à bord d’un 4x4 BMW noir, qui présentait à plusieurs pharmacies locales, des ordonnances volées et/ou falsifiées, pour obtenir la délivrance de médicaments contenant du Fentanyl, dans sa posologie maximale, notamment sous forme de patchs transdermiques.

Après la mise en examen et en détention du mis en cause, les investigations menées par l'antenne rennaise de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) démontraient l'existence d'un "groupe criminel" actif depuis plusieurs années "dans l'ensemble des départements du Grand-Ouest".

La Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) dans le crime organisé de Rennes a identifié au total 723 ordonnances (517 falsifiées et 206 issues de vols) ayant permis la délivrance de 2300 boîtes de Fentanyl dans 17 départements de l'ouest de la France.

"À ce stade, il est établi que le Fentanyl est destiné pour partie à la consommation personnelle des mis en cause" et pour partie à la revente au sein de la communauté géorgienne en France, selon le communiqué du parquet.

Quinze personnes avaient été placées en garde à vue lundi

Une opération menée lundi 10 juin par plus d'une centaine de gendarmes de l’OCLAESP et de la région Bretagne avait abouti au placement en garde à vue de 15 personnes, principalement à Rennes. Deux d'entre elles ont été mises hors de cause, victimes d'une usurpation d'identité.

Dix autres ont été remises en liberté, car identifiées comme étant de simples clientes du réseau ou pour poursuite des investigations.

Contrairement à la France où le produit mis en cause est un médicament contrôlé par les autorités, aux États-Unis - où cet opioïde et ses dérivés sont devenus un important problème de santé publique -, "la consommation de Fentanyl ne porte pas sur les médicaments mais sur une drogue de synthèse importée par les cartels mexicains ou venant de Chine", a souligné M. Astruc.