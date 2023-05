Bretagne : le corps d'une jeune femme retrouvé dans une rivière, une enquête ouverte

Macabre découverte aux confins du Finistère et du Morbihan. Le corps sans vie d'une jeune femme a été retrouvé dans une rivière de Lanester, à quelques kilomètres de Lorient, ce samedi 27 mai en fin de matinée.

Selon le procureur de Lorient, Stéphane Kellenberger, le cadavre a été découvert par des promeneurs dans l’eau du Blavet, un fleuve côtier breton d'une centaine de kilomètres. "On était en train de balader nos chiens et on a vu un corps dériver", ont témoigné ces derniers auprès de nos confrères de Ouest-France. "Ça fait vraiment un drôle d’effet. On ne s’attendait pas à ça."