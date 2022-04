Brétigny : le procès de la catastrophe ferroviaire s’ouvre ce lundi

Soit le procès d'"un pot de terre contre le chemin de fer", a résumé Me Gérard Chemla, avocat de l'association "Entraide et défense des victimes de la catastrophe de Brétigny" (EDVCB), de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs (Fenvac) et de 24 des parties civiles, interrogé à la veille d'une première audience historique.