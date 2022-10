Meurthe-et-Moselle : un employé poignarde son supérieur chez Burger King après un contentieux

La victime est hors de danger et a pu être entendue. Son incapacité temporaire totale (ITT) de travail est de 15 jours. Le responsable présente deux plaies par arme blanche : une au flanc droit et une autre au niveau du diaphragme.

"Le mis en cause, inconnu de la justice, doit être présenté ce vendredi à un juge d’instruction qui sera saisi d’une 'tentative d’assassinat' puisque le mis en cause a reconnu avoir quitté son travail pour aller chercher chez lui un couteau et qu’il est par la suite revenu au commerce où il a agressé son employeur", a précisé François Pérain.