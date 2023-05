VIDÉO - Un chauffeur VTC blessé dans une fusillade à Marseille survit avec une balle dans le cou

Son corps est meurtri par trois balles de kalachnikov. Le 11 janvier dernier, Hamza s'est retrouvé au milieu d'une fusillade sur fond de trafic de drogue alors qu'il effectuait, en tant que chauffeur de VTC, une course dans une cité marseillaise. 34 balles ont transpercé son véhicule, et trois l'ont touché. Deux ont été extraites, de son dos et de son épaule, mais la troisième, logée dans son cou, n'a pas pu être retirée. Il a échappé à la mort de justesse et doit désormais vivre avec cette balle.

"Il commence à tirer, et je vois que mon épaule explose, je vois du sang partout, je me dis 'si je ne sors pas de la voiture, si je reste dans la voiture, je vais mourir'", raconte le jeune homme de 27 ans dans le reportage du 20h en tête de cet article.

Depuis, Hamza ne peut une plus travailler et dénonce une "injustice". "C'est une injustice, quand vous êtes un bosseur, que vous travaillez, et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une situation très compliquée. Où vous ne travaillez pas, où vous avez un handicap, à cause des histoires des règlements de compte alors que vous n'avez rien à voir avec eux", déplore-t-il. Ses agresseurs sont toujours en fuite.