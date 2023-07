"C'était limite pour les récupérer " : cinq personnes bloquées dans un canyon des Alpes-Maritimes sauvées in extremis

C'est une nuit d'angoisse qu'ont vécu ces cinq canyoneurs le week-end dernier. Partis samedi matin vers 8 heures de chez eux dans la région niçoise, ce père de famille, ses feux filles jeunes majeures et leurs deux copains sont allés faire du canyon à la clue d'Aiglun, au nord de Nice. Entrés sur le parcours vers 9 h 30 après avoir garé leur voiture, ils auraient dû en ressortir dans l'après-midi...

Mais à 21 h 40, les familles des sportifs, n'ayant toujours pas de nouvelles, signalent leur disparition aux gendarmes. "Nous sommes partis immédiatement sur site. Nous avons dû d'abord vérifier que ces personnes étaient toujours dans le canyon. Pour ce faire, nous sommes allés voir si leurs véhicules étaient bien toujours dans les parkings de départ et d'arrivée. C'était le cas. Par ailleurs, nous avons essayé de géolocaliser les téléphones, mais aucun d'eux ne captait. Eut égard à ces deux éléments, il y avait de grandes chances que ces personnes soient toujours dans le canyon, explique ce lundi à TF1info Jérôme Bourrières, à la tête du Peloton de gendarmerie de haute montagne des Alpes-Maritimes (PGHM 06) et qui est intervenu sur cette opération.

Alors que la nuit tombe, un survol de nuit est fait sur la zone de recherche par un hélicoptère pour voir si une lumière ou des mouvements sont aperçus plusieurs mètres plus bas. "Le canyon étant profond, étroit et sombre, on ne pouvait pas descendre jusqu'au fond. Les recherches aériennes étant infructueuses, on s'est fait déposer à l'entrée du canyon et nous avons commencé à descendre à l'intérieur. Mais il y avait trop d'eau, la visibilité était réduite. Nous avons dû tout stopper à 1 heure du matin, sans avoir pu secourir le groupe" poursuit le lieutenant de gendarmerie.