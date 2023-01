"C'était une mission banale, elle vous a coûté la vie" : l'hommage de Gérald Darmanin au policier tué au Mans

"Il y a un refus d’obtempérer toutes les demi-heures en France", a également souligné le ministre de l'Intérieur lors de son éloge funèbre. "Ce refus d’autorité est un refus de la République. Il a déjà tué trois fois depuis le début de cette année", a-t-il ajouté, faisant référence aux décès d'un policier et de deux gendarmes dans des circonstances similaires.

"Refuser l’autorité, voilà le mal de la société", a fustigé Gérald Darmanin. "Sans règle, sans autorité, il n’y a plus de République, de liberté, d’égalité, de fraternité. Sans règle, sans policier, il n’y a plus que la loi du plus fort."