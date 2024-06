Dans la Marne, après l'intoxication de plusieurs dizaines d'élèves de l'école primaire de Fère-Champenoise, l'enquête continue. Les dernières analyses menées par les autorités sanitaires ont révélé des traces d’acétylène dans la cour de récréation. Un gaz toxique, dont on ne comprend pas comment il a pu se retrouver là.

À Fère-Champenoise, dans la Marne, les investigations se poursuivent pour comprendre la cause des épisodes de maux de tête, nausées et démangeaisons qui ont touché une trentaine d'élèves ainsi qu'un adulte d'une école primaire le 30 mai dernier. Depuis le 4 juin, plus aucun enfant n'est pris en charge à l'hôpital et aucun nouveau signalement n'a été effectué, mais les recherches continuent pour identifier la source qui a provoqué ces intoxications.

Les dernières analyses ont révélé des traces d’un gaz toxique dans la cour de récréation, connu sous le nom d’acétylène. "C’est déjà une bonne piste", estime Magali, dont le fils Marin a été intoxiqué. "Je suis contente qu’ils aient trouvé au moins une substance. Maintenant, il faut trouver [son origine] pour éviter que ça recommence", déclare la mère de famille au micro de TF1.

Une concentration dans un cours d’école sans travaux, ça parait bizarre Gérard Gorisse, le maire (SE) de Fère-Champenoise.

L'acétylène est un gaz toxique qu'on trouve souvent sur les chantiers. "On sait que c’est dans les ateliers de soudure et de découpage. Mais une concentration dans un cours d’école sans travaux, ça parait bizarre", explique Gérard Gorisse, le maire (SE) de Fère-Champenoise. Aucune entreprise de métallurgie ne se trouve à proximité de l’établissement concerné, souligne l'édile dans le reportage en tête de cet article.

Pour autant, les symptômes semblent correspondre aux effets de ce gaz toxique. "En petite quantité, il va donner des maux de tête, des vertiges, des nausées, des troubles digestifs, une incoordination motrice. Et lorsque la quantité inhalée est plus importante, il peut entraîner une somnolence [allant] jusqu’au coma", indique, au micro de TF1, le Professeur Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière à Paris.

De nouvelles analyses à venir

Toutefois, selon ce spécialiste, une contamination à ce gaz toxique est improbable en étant à l’air libre. Si bien qu'il est impossible pour l'instant d'affirmer que ce gaz toxique est à l'origine des malaises. Les investigations conduites par les autorités sanitaires ont déjà permis d'écarter les hypothèses de l'intoxication alimentaire, d'une contamination par la fontaine à eau et d'une intoxication au monoxyde de carbone.

Les pompiers n'ont pas non plus détecté de présence de produits chimiques, tandis que la Direction régionale de l'environnement (Dreal) n'a pas relevé d'activité humaine ou agricole suspecte. Le réseau Atmo, qui surveille la qualité de l'air, ne rapporte pour sa part aucune essence végétale allergisante. Une enquête auprès des familles et de l'adulte concerné vise à établir une "synthèse épidémiologique".

Les écoles primaires et maternelles de la commune vont rester fermées pendant encore une semaine, le temps de procéder à toutes les analyses. D'ici là, les élèves de l'école élémentaire continueront d’être accueillis dans un collège et à la maison des associations, tandis que ceux de maternelle bénéficieront d'une continuité pédagogique à distance, ont fait savoir les autorités locales.