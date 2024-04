Calais : deux autocars scolaires impliqués dans un carambolage, 23 personnes blessées

Un accident impliquant un poids lourd et deux autocars est survenu ce vendredi après-midi sur l'A16, à Calais. Les deux bus transportaient des élèves français et allemands en voyage scolaire. Vingt-trois personnes ont été blessées.

Une impressionnante collision, mais le pire a visiblement été évité. Un poids lourd et deux autocars ont été impliqués dans un carambolage ce vendredi après-midi, sur l'A16, à Calais (Nord). L'accident est survenu au niveau de la rocade ralliant le port transmanche de la ville à l'autoroute. La cause et les circonstances de cet accident restent, pour l'heure, floues.

Toutefois, selon un journaliste de l'AFP qui s'est rendu sur place, le poids-lourd a été embouti par l'autocar de la compagnie allemande RheinMainz-Express, lui-même percuté par le car à deux étages français.

Les deux bus transportaient "des collégiens et lycéens en voyage scolaire", pour le premier des élèves allemands originaires de Francfort et pour le second des élèves français venus de l'Essonne, indique la préfecture dans un communiqué. Le dernier bilan fait état de 141 personnes impliquées, dont 21 blessés légers. À cela, il faut ajouter "une jeune fille française et un jeune homme allemand (qui) ont été blessés plus sérieusement", victimes d'une fracture ouverte et de maux de ventre nécessitant un examen approfondi.

L'ensemble des personnes impliquées, mais pas blessées, ont été transportées "vers une salle mise à disposition par la mairie de Calais où (elles) sont actuellement prises en charge par la Protection Civile" et une surveillance médicale est mise en place pour la nuit, assure la préfecture. Une cellule d'urgence médico-psychologique a également été déployée. "Tout est mis en œuvre pour accueillir les jeunes et leurs encadrants dans les meilleures conditions possibles", ajoutent les autorités.

À noter que la rocade est restée fermée entre le port et l'A16 pendant plusieurs heures, bloquant des centaines de véhicules.