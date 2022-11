Marseille : deux "patrons-voyous" condamnés pour avoir déversé des déchets dans les Calanques

Ils avaient déversé des gravats au cœur du parc national des Calanques. Deux entrepreneurs marseillais ont été condamnés, ce lundi 21 novembre, à un an de prison avec sursis, à réparer les dommages causés et à payer jusqu'à 21.500 euros d'amende.

Entre le 17 janvier et le 29 mars 2018, des caméras-pièges installées sur un vaste terrain appartenant au Consistoire israélite de Marseille avaient filmé seize rotations de deux camions appartenant aux prévenus. Aucun autre véhicule n'avait été surpris. Quelques mois plus tôt, le parc national avait dressé un procès-verbal établissant la présence de gravats composés de blocs rocheux, de béton, laine de verre, plastiques et carrelages, fraîchement déposés, la nature n'ayant pas repris ses droits.