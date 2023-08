Calvados : le principal d'un collège retrouvé mort dans son établissement, une enquête ouverte

Le parquet de Lisieux évoque une "mort suspecte". Le principal d'un collège situé dans cette commune du Calvados a été retrouvé mort ce vendredi 11 août au matin dans son établissement, selon le tweet du ministre de l'Éducation national et plusieurs médias. "Je m’associe à la peine et à l’émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel, principal du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux. Une enquête est en cours", a écrit Gabriel Attal, ajoutant apporter son soutien aux proches du principal.