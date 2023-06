CBD au volant : "Même avec d'infimes traces, on peut être condamné"

N'y a-t-il pas un seuil minimal, comme pour l'alcool ?

Contrairement à l’alcool, le Code de la route ne prévoit pas de taux légal, des traces infimes suffisent pour le conducteur à être condamné. Par ailleurs, on n'a aucune visibilité sur la durée des effets du CBD. Comme c'est un produit faiblement dosé, on peut penser que la détection est moins longue à la suite de sa consommation, à l'inverse du cannabis. Toutefois, beaucoup de conducteurs se sont fait avoir, ne pensant pas être positif. Et quand on l'est, on est confronté aux dispositions du Code de la route qui prévoit des amendes et des peines de prison. Cela a aussi des conséquences immédiates avec un retrait de permis dès la commission des faits et une condamnation, ce qui veut dire une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire. Et, s'il y a récidive, c'est l'annulation automatique du permis de conduire. Les peines sont donc très lourdes.