Cannes : sa pizza n'est pas prête, il blesse grièvement le pizzaïolo avec un pique à tickets de caisse

Dans la soirée de samedi, les enquêteurs de police ont rapidement récupéré le nom et le numéro de téléphone de l'agresseur présumé du pizzaïolo. Le mis en cause, de nationalité française et connu au traitement d'antécédents judiciaires, se sachant recherché, s'est présenté de lui-même au commissariat à 21h30.

Placé en garde à vue, il est déféré ce lundi au parquet en vue d’une comparution immédiate dans l'après-midi.